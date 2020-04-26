Еще 56 человек заразились коронавирусом в Тамбовской области: среди них двое детей

26 Апр 2020 2020-04-26T10:56:29+03:00

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56 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Тамбовской области за минувшие сутки. Как сообщил региональный оперштаб, из них 14 мужчин, 40 женщин, двое детей (мальчик 14 лет, девочка 14 лет). Возраст взрослых от 23 до 90 лет. Шестеро приехали из других регионов, 50 контактных. Все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса на Тамбовщине достигло 399. 48 пациентов выздоровели: 38 выписали из стационара, 10 сняты с амбулаторного наблюдения. Один человек скончался.

Госпитализировали в медучреждения 173 человека (у 95 подтвержден диагноз, 16 - с подозрением, у двух - тест отрицательный, у 60 - в работе), из них диагноз «пневмония» у 65 человек.

На домашнем карантине под медицинским наблюдением находятся 989 тамбовчан, из них подтвержденных случаев - 255, они входят в общее количество. Снято с наблюдения на дому - 2 111. Выписано из больниц - 89. Всего обследованных - 3 362.

ИСТОЧНИК KP.RU