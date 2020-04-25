Тамбов начали украшать ко Дню Победы

25 Апр 2020 2020-04-25T13:05:27+03:00

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Тамбов готовится отметить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. С 24 апреля в городе приступили к украшению территорий. Так, 24 апреля, у ледового дворца спорта «Кристалл» привычную композицию «Сердце» заменила праздничная стела. В ближайшее время в городе запланировано выполнить целый ряд работ. Обновят ромбовидные консоли, расположенные по ул. Октябрьской, Советской, 119, на Октябрьском путепроводе. Отремонтируют и восстановят подсветки композиций из светодиодных звезд, а также стелы в парке Победы.

По периметру площади Ленина и у дворца спорта «Кристалл» будут установлены композиции «Георгиевская лента со звездой». На опорах контактных сетей на площади Ленина появятся световые элементы «Звезда». Также в разных частях города планируется разместить баннеры, праздничные композиции «75 ПОБЕДА! 1945-2020». В сквере Зои Космодемьянской, у памятника «Танк «Тамбовский колхозник», на улице Мичуринской у парка Победы, в районе Комсомольской площади на опорах освещения появятся композиции в виде Георгиевских лент. Панели с изображениями военной тематики разместят на бульваре Энтузиастов и по ул. Архиепископа Луки. Стела на Комсомольской площади будет украшена баннерами, объемными элементами «Звезда», на ее вершине разместится «Орден Победы». На улице Интернациональной опоры контактных сетей оформят консолями с праздничной тематикой.

- Основной объем работ запланирован на следующую неделю, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - На данный момент идёт подготовительная работа: изготавливаются конструкции, печатается материал для расклейки и т.д.

Напомним, на украшение Тамбова к 9 мая потратят больше 4 млн рублей из городского бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU