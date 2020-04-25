2020-04-25T11:44:02+03:00
Происшествия

Тамбовчанин, «пойманный» за непристегнутый ремень, пытался откупиться от автоинспектора

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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23 апреля в дежурную часть отделения полиции поступило сообщение о попытке дать взятку сотруднику ГИБДД. Во время патрулирования участка на территории села Петровское сотрудник автоинспекции остановил автомобиль с водителем, не пристегнутым ремнем безопасности. Автовладельца пригласили в служебный автомобиль для оформления нарушения. При составлении протокола по признакам административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.6 КоАП РФ «Нарушение правил применения ремней безопасности», мужчина попытался дать взятку за несоставление документа. За нарушение ему грозил штраф в размере тысячи рублей, а водитель решил отделаться меньшей суммой.

Сотрудник полиции отказался от взятки, этот момент запечатлен на видеорегистраторе. Теперь нарушитель будет привлечен не только к административной ответственности, но и к уголовной - по признакам преступления, предусмотренного статьей 291.2. УК РФ «Мелкое взяточничество».

- 44-летнего мужчину, проживающего в Мичуринском районе, опросили на предмет попытки дачи взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей. Он признал свою вину, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Санкцией уголовной статьи за такое преступление предусмотрена ответственность в виде штрафа до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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