В Тамбовской области стуртует онлайн-марафон #75cловПобеды в рамках акции «Библионочь»

25 Апр 2020 2020-04-25T11:37:50+03:00

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В этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановкой «Библионочь» пройдет в режиме Всероссийского онлайн-марафона, который стартует сегодня, 25 апреля, и завершится 9 мая. Акция будет посвящена Победе в Великой Отечественной войне.

Основным событием в рамках акции станет онлайн-марафон #75cловПобеды.

25 апреля в 16:00 на официальной площадке «Библионочи» известные актеры, писатели, деятели культуры и спорта вместе с библиотекарями всей страны запустят Всероссийский онлайн-марафон #75словПобеды. В эфире они прочтут строки из военной корреспонденции, личной переписки, а также отрывки из любимых на фронте и в тылу книг времен Великой Отечественной войны — и передадут эстафету зрителям.

Тамбовская областная детская библиотека присоединяется к онлайн-марафону. Специалисты библиотеки будут читать стихи, отрывки из любимых книг о войне, делиться своими впечатлениями о прочитанном.

- Присоединиться к онлайн-марафону может каждый. Для этого нужно записать видео, как вы читаете памятный отрывок из письма или любимой книги старшего поколения своей семьи, и выложить в любую социальную сеть с хэштегом #75словПобеды, -сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В описании ролика или в комментариях следует рассказать, чем этот текст важен для вашей семьи. Самые интересные запоминающиеся видео окажутся на странице акции.

Подробнее о правилах участия можно узнать на сайте акции.

ИСТОЧНИК KP.RU