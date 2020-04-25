2020-04-25T11:30:36+03:00
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Депутаты гордумы Тамбова решили не проводить очередное заседание

Народные избранники ссылаются на запрет массовых мероприятий
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Депутаты Тамбовской городской Думы решили не собираться на комитеты и не будут проводить очередное, апрельское заседание, из опасений нарушить постановление обладминистрации. Согласно этому документу, с 21 апреля в регионе запрещается проведение спортивных, зрелищно-развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий с любым количеством участников.

Как пояснили в гордуме, Минтруда России в письме от 16.03.2020 N 19-0/10/П-2261 относит к массовым мероприятиям рабочие совещания, заседания, конференций и т.п. и рекомендует органам местного самоуправления проводить только чрезвычайно важные и неотложные мероприятия.

- Учитывая вышеизложенное, проведение заседаний Тамбовской городской Думы Тамбовской области, профильных комитетов в апреле 2020 года повлечет нарушение вышеуказанного постановления администрации Тамбовской области, - сообщает пресс-служба городского заксобрания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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