2020-04-25T10:57:45+03:00
Общество

В Тамбовской области приостановили работу детских лагерей

Оздоровительная кампания откладывается до особого распоряжения
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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С 24 апреля на территории Тамбовской области, согласно постановлению руководителя региона Александра Никитина, приостанавливается оказание услуг по отдыху детей в организациях отдыха и оздоровления (к их числу относятся детские оздоровительные лагеря). Такая мера будет действовать до особого распоряжения.

Напомним, ранее управление социальной защиты и семейной политики сообщило о временном приостановлении на получении путевок для детей в организации отдыха.

- Традиционно летняя оздоровительная кампания в Тамбовской области начиналась 15 апреля - с приема заявлений от родителей, - напоминает пресс служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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