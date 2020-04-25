2020-04-25T10:53:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Для приезжих из Москвы и Санкт-Петербурга в Тамбовской области вводят жесткий карантин

Люди должны отбыть 14-дневную изоляцию в отдельном помещении, не общаясь с родными и близкими
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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При первых признаках простуды "гостей" обязали вызвать врачаПри первых признаках простуды "гостей" обязали вызвать врачаФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Тамбовской области ужесточили режим самоизоляции для приезжих из Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга. 24 апреля губернатор Александр Никитин подписал постановление №363, согласно которому прибывшие должны сообщить о своем приезде в местные администрации, а также сразу же обратиться в медицинские организации при наличии первых респираторных симптомов и вызвать на дом врача.

Эти люди обязаны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции в домашних условиях. Важным является то, что такая изоляция должна осуществляться в отдельном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции.

- Принятие такой меры вызвано тем, что в области основная часть стартовых заражений коронавирусной инфекцией является «завозными случаями» с тех территорий, где сейчас выявлено большинство заболевших с опасными последствиями в виде пневмонии, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - При несоблюдении данных ограничений граждане могут быть привлечены к ответственности вплоть до уголовной.

Напомним, с 1 апреля вступили поправки в УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ).

Люди, чьи действия повлекли по неосторожности массовое заболевание либо создали угрозу наступления таких последствий, могут быть привлечены к уголовной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере от 500 до 700 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до полутора лет, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от года до трех лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Если эти действия повлекут по неосторожности смерть человека, то наказание будет более суровым, - штраф в размере от 1 до 2 млн. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до трех лет, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок от трех до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. При этом, если наступит смерть двух или более лиц, то может быть назначено наказание до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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