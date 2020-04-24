2020-04-24T17:02:53+03:00
Общество

В Тамбовской области посадят более 4 тысяч гектаров картофеля

Самые большие площади отведены в Мичуринском, Сосновском и Староюрьевском районах
Ксения АЛЕШИНА
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Как сообщает региональное управление сельского хозяйства, тамбовские аграрии начали работы по посадке картофеля. В этом году на Тамбвщине планируется посадить более 4 тысяч гектаров культуры. Самые большие площади полей под картофель отведены в хозяйствах Мичуринского, Сосновского и Староюрьевского районах.

- Для большей части населения области картофель является одним из основных продуктов питания. Жители Тамбовщины традиционно его возделывают на своих приусадебных и дачных участках. Ежегодно в личных подсобных хозяйствах региона выращивается около 300 тысяч тонн картофеля, - добавили в пресс-службе администрации региона.

Кроме того, сельхозпредприятия области уже приступили к посадке капусты и лука.

ИСТОЧНИК KP.RU

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