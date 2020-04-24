2020-04-24T16:00:32+03:00
Общество

В Тамбове реконструируют геронтологический центр

На работы потратят 26,5 млн рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В областном центре ведется реконструкция геронтологического центра Тамбовского дома-интерната для ветеранов войны и труда». На сегодняшний день выполнены демонтажные работы инженерных коммуникаций, лестничных маршей, перегородок, коммуникаций электротехнической части первого этажа здания. Завершить работы планируется в 4 квартале 2020 года.

После реконструкции в геронтологическом центре будет открыто отделение для маломобильных граждан с ограниченными возможностями на 20 мест. Также здесь начнет свою работу отделение по работе с гражданами с когнитивными нарушениями - группы кратковременного пребывания на 12 мест (так называемые «дедсады»). На эти цели в 2020 году предусмотрено 26,5 млн руб.

Такое отделение для граждан с когнитивными нарушениями является формой, приближенной к семейному (родственному) уходу.

- Смена обстановки будет полезна для пожилых людей и выгодна для родственников, которые осуществляя уход, продолжат трудовую деятельность. Важно, чтобы пожилой человек оставался в привычной для себя обстановке. Поэтому приоритетным всё же является предоставление ухода на дому, - отметила начальник управления социальной защиты и семейной политики области Анна Орехова.

Работа отделения будет организована для граждан в рабочие дни недели с функцией транспортной доставки. Социальные услуги в отделении будут предоставляться в дневное время. Отделение для маломобильных граждан предназначено для предоставления социальных услуг инвалидам старше 18 лет и гражданам пожилого возраста, нуждающимся в оздоровлении и реабилитации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мичуринске благоустраивают центральное городское кладбище
В Тамбовской области посадят более 4 тысяч гектаров картофеля
В Тамбове реконструируют геронтологический центр
«Бессмертный полк» в Тамбовской области пройдет онлайн
Тамбовчанин задушил котенка на глазах у посетителей закусочной
Нуждающимся тамбовским школьникам выдали около 980 единиц компьютерной техники на период дистанционного обучения
В Мичуринске грузчик до смерти избил своего напарника на работе
В Моршанске мужчина похитил трактор у предпринимателя
В Тамбовской области погиб 66-летний мотоциклист
Тамбовчане могут узнать о мерах поддержки в период эпидемии коронавируса
В Тамбове прокуратура разберется в ситуации с невыплатой зарплат и увольнением работников транспортного предприятия
В детских садах Тамбовской области работают 94 дежурные группы
Тамбовские лицеи вошли сразу в несколько рейтингов лучших школ России
Компании получили от Сбербанка беспроцентных кредитов на зарплаты на 5,8 млрд рублей
Мошенница продала мичуринцу несуществующие автомобильные коврики
В Тамбовской области не будут сокращать учебный год
Аэропорт «Тамбов» получил статус федерального
Житель Тамбовщины пытался вывезти из магазина полную тележку с украденным алкоголем
На Тамбовщине ветеранам начали выплачивать по 7 тысяч рублей в связи с 75-летием Великой Победы