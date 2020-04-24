В Тамбове реконструируют геронтологический центр

24 Апр 2020 2020-04-24T16:00:32+03:00

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В областном центре ведется реконструкция геронтологического центра Тамбовского дома-интерната для ветеранов войны и труда». На сегодняшний день выполнены демонтажные работы инженерных коммуникаций, лестничных маршей, перегородок, коммуникаций электротехнической части первого этажа здания. Завершить работы планируется в 4 квартале 2020 года.

После реконструкции в геронтологическом центре будет открыто отделение для маломобильных граждан с ограниченными возможностями на 20 мест. Также здесь начнет свою работу отделение по работе с гражданами с когнитивными нарушениями - группы кратковременного пребывания на 12 мест (так называемые «дедсады»). На эти цели в 2020 году предусмотрено 26,5 млн руб.

Такое отделение для граждан с когнитивными нарушениями является формой, приближенной к семейному (родственному) уходу.

- Смена обстановки будет полезна для пожилых людей и выгодна для родственников, которые осуществляя уход, продолжат трудовую деятельность. Важно, чтобы пожилой человек оставался в привычной для себя обстановке. Поэтому приоритетным всё же является предоставление ухода на дому, - отметила начальник управления социальной защиты и семейной политики области Анна Орехова.

Работа отделения будет организована для граждан в рабочие дни недели с функцией транспортной доставки. Социальные услуги в отделении будут предоставляться в дневное время. Отделение для маломобильных граждан предназначено для предоставления социальных услуг инвалидам старше 18 лет и гражданам пожилого возраста, нуждающимся в оздоровлении и реабилитации.

ИСТОЧНИК KP.RU