2020-04-24T18:03:27+03:00
Общество

В Мичуринске благоустраивают центральное городское кладбище

Там заасфальтировали дороги и площадки под мусорные контейнеры
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
В дальнейшем рабочие будут вырубать старые деревья и приводить в порядок заброшенные могилыВ дальнейшем рабочие будут вырубать старые деревья и приводить в порядок заброшенные могилыФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
Изменить размер текста:

В Мичуринске продолжается благоустройство центрального городского кладбища. Рабочие уже заасфальтировали въездную дорогу до контейнеров, дорогу на центральной аллее до разворота, а также площадки под мусорные баки.

Кроме того, в этом году для удобства посетителей на кладбище установили современный комфортный общественный туалет, к которому подвели все необходимые коммуникации.

- Планов по благоустройству мест захоронений много. И это не только очистка территории и вывоз мусора, но и отсыпка щебнем подъездных дорог даже к отдаленным захоронениям, очистка траншей по периметру кладбищ и земляного вала от скопившегося мусора. Также будет производиться вырубка старых деревьев и продолжится работа по благоустройству заброшенных могил, планируется организовать дополнительное освещение, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.

Правда, при благоустройстве кладбища сотрудники МУП «Ритуал» столкнулись с проблемой. Так, далеко не все мичуринцы, убирающие могилы родственников, складируют мусор в специальные контейнеры. Некоторые оставляют его в тех местах, куда невозможно подъехать технике коммунальных служб. Поэтому жителей наукограда просят выносить мусор в строго отведенные места.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мичуринске благоустраивают центральное городское кладбище
В Тамбовской области посадят более 4 тысяч гектаров картофеля
В Тамбове реконструируют геронтологический центр
«Бессмертный полк» в Тамбовской области пройдет онлайн
Тамбовчанин задушил котенка на глазах у посетителей закусочной
Нуждающимся тамбовским школьникам выдали около 980 единиц компьютерной техники на период дистанционного обучения
В Мичуринске грузчик до смерти избил своего напарника на работе
В Моршанске мужчина похитил трактор у предпринимателя
В Тамбовской области погиб 66-летний мотоциклист
Тамбовчане могут узнать о мерах поддержки в период эпидемии коронавируса
В Тамбове прокуратура разберется в ситуации с невыплатой зарплат и увольнением работников транспортного предприятия
В детских садах Тамбовской области работают 94 дежурные группы
Тамбовские лицеи вошли сразу в несколько рейтингов лучших школ России
Компании получили от Сбербанка беспроцентных кредитов на зарплаты на 5,8 млрд рублей
Мошенница продала мичуринцу несуществующие автомобильные коврики
В Тамбовской области не будут сокращать учебный год
Аэропорт «Тамбов» получил статус федерального
Житель Тамбовщины пытался вывезти из магазина полную тележку с украденным алкоголем
На Тамбовщине ветеранам начали выплачивать по 7 тысяч рублей в связи с 75-летием Великой Победы