В Мичуринске благоустраивают центральное городское кладбище

24 Апр 2020 2020-04-24T18:03:27+03:00

В дальнейшем рабочие будут вырубать старые деревья и приводить в порядок заброшенные могилы Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

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В Мичуринске продолжается благоустройство центрального городского кладбища. Рабочие уже заасфальтировали въездную дорогу до контейнеров, дорогу на центральной аллее до разворота, а также площадки под мусорные баки.

Кроме того, в этом году для удобства посетителей на кладбище установили современный комфортный общественный туалет, к которому подвели все необходимые коммуникации.

- Планов по благоустройству мест захоронений много. И это не только очистка территории и вывоз мусора, но и отсыпка щебнем подъездных дорог даже к отдаленным захоронениям, очистка траншей по периметру кладбищ и земляного вала от скопившегося мусора. Также будет производиться вырубка старых деревьев и продолжится работа по благоустройству заброшенных могил, планируется организовать дополнительное освещение, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.

Правда, при благоустройстве кладбища сотрудники МУП «Ритуал» столкнулись с проблемой. Так, далеко не все мичуринцы, убирающие могилы родственников, складируют мусор в специальные контейнеры. Некоторые оставляют его в тех местах, куда невозможно подъехать технике коммунальных служб. Поэтому жителей наукограда просят выносить мусор в строго отведенные места.

ИСТОЧНИК KP.RU