«Бессмертный полк» в Тамбовской области пройдет онлайн

24 Апр 2020 2020-04-24T15:06:52+03:00

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Президент России Владимир Путин заявил о переносе Парада Победы и акции «Бессмертный полк» 9-го мая в связи с пандемией коронавируса. Однако в этот день шествие состоится в режиме онлайн. Это позволит тамбовчанам дистанционно рассказать о подвиге своих родных. Участнику акции «Бессмертный полк» будет необходимо заполнить форму с информацией и добавить фото родственника-ветерана, а также свое фото на сайте https://www.polkrf.ru/ или на одной из партнёрских площадок: сайте проекта «Банк Памяти», либо в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Создается единая база данных, из которой автоматически формируется видеоряд из фотографий участника войны и его родственника.

- Трансляция шествия запланирована на медиаэкранах России, online-платформах, а также портале https://www.polkrf.ru/, - сообщает администрация Тамбовской области. - По решению президента очные торжественные мероприятия обязательно состоятся в 2020 году после того, как угроза коронавируса отступит.

ИСТОЧНИК KP.RU