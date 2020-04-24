Тамбовчанин задушил котенка на глазах у посетителей закусочной

24 Апр 2020 2020-04-24T14:06:16+03:00

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В Тамбове заместителем прокурора Октябрьского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31 - летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным».

Установлено, что в декабре прошлого года тамбовчанин пришел в закусочную. Увидев там котенка, мужчина взял его руками за шею и задушил. На момент совершения преступления живодер был пьян.

- Уголовное дело для рассмотрения направлено в суд, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU