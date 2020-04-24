В Мичуринске грузчик до смерти избил своего напарника на работе
В Мичуринске по факту гибели 46-летнего мужчины следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».
В совершении преступления подозревается 32-летний житель наукограда, который являлся погибшему коллегой по работе. Установлено, что утром, 21 апреля этого года, на территории склада он поссорился с одним из грузчиков (потерпевшим) из-за того, что тот пришел пьяным на работу.
Позже словесный конфликт перерос в драку, во время которой напарник избил потерпевшего. Затем последний пошел домой, однако по пути потерял сознание и умер. Прибывшие медработники констатировали смерть мужчины, причиной которой стала тупая травма живота и разрыв внутренних органов.
- В настоящее время по делу ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Рассматривается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU