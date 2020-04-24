2020-04-24T12:00:49+03:00
Происшествия

В Мичуринске грузчик до смерти избил своего напарника на работе

Мужчина по дороге домой потерял сознание и умер
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Мичуринске по факту гибели 46-летнего мужчины следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В совершении преступления подозревается 32-летний житель наукограда, который являлся погибшему коллегой по работе. Установлено, что утром, 21 апреля этого года, на территории склада он поссорился с одним из грузчиков (потерпевшим) из-за того, что тот пришел пьяным на работу.

Позже словесный конфликт перерос в драку, во время которой напарник избил потерпевшего. Затем последний пошел домой, однако по пути потерял сознание и умер. Прибывшие медработники констатировали смерть мужчины, причиной которой стала тупая травма живота и разрыв внутренних органов.

- В настоящее время по делу ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Рассматривается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Бессмертный полк» в Тамбовской области пройдет онлайн
Тамбовчанин задушил котенка на глазах у посетителей закусочной
Нуждающимся тамбовским школьникам выдали около 980 единиц компьютерной техники на период дистанционного обучения
В Мичуринске грузчик до смерти избил своего напарника на работе
В Моршанске мужчина похитил трактор у предпринимателя
В Тамбовской области погиб 66-летний мотоциклист
Тамбовчане могут узнать о мерах поддержки в период эпидемии коронавируса
В Тамбове прокуратура разберется в ситуации с невыплатой зарплат и увольнением работников транспортного предприятия
В детских садах Тамбовской области работают 94 дежурные группы
Тамбовские лицеи вошли сразу в несколько рейтингов лучших школ России
Компании получили от Сбербанка беспроцентных кредитов на зарплаты на 5,8 млрд рублей
Мошенница продала мичуринцу несуществующие автомобильные коврики
В Тамбовской области не будут сокращать учебный год
Аэропорт «Тамбов» получил статус федерального
Житель Тамбовщины пытался вывезти из магазина полную тележку с украденным алкоголем
На Тамбовщине ветеранам начали выплачивать по 7 тысяч рублей в связи с 75-летием Великой Победы