В Мичуринске грузчик до смерти избил своего напарника на работе

24 Апр 2020 2020-04-24T12:00:49+03:00

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В Мичуринске по факту гибели 46-летнего мужчины следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В совершении преступления подозревается 32-летний житель наукограда, который являлся погибшему коллегой по работе. Установлено, что утром, 21 апреля этого года, на территории склада он поссорился с одним из грузчиков (потерпевшим) из-за того, что тот пришел пьяным на работу.

Позже словесный конфликт перерос в драку, во время которой напарник избил потерпевшего. Затем последний пошел домой, однако по пути потерял сознание и умер. Прибывшие медработники констатировали смерть мужчины, причиной которой стала тупая травма живота и разрыв внутренних органов.

- В настоящее время по делу ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Рассматривается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU