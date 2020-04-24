Нуждающимся тамбовским школьникам выдали около 980 единиц компьютерной техники на период дистанционного обучения

24 Апр 2020 2020-04-24T13:04:38+03:00

Не во всех семьях есть гаджеты, с помощью которых детям надо смотреть уроки, получать и выполнять задания Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Не у всех есть ноутбуки и планшеты, необходимые для учебы

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На Тамбовщине около 980 единиц компьютерной техники передано школьникам региона во временное пользование на период дистанционного обучения. Это ноутбуки и планшеты, которые на данный момент не нужны образовательным организациям, но необходимы для учебы многим детям, у которых нет компьютеров дома.

- Мы составили список нуждающихся детей. В него включена одна тысяча ребят, у которых отсутствуют гаджеты. Мы ставим перед собой задачу до конца следующей недели передать школьникам во временное пользование необходимое оборудование на период организации дистанционного обучения, - сказала начальник регионального управления образования и науки области Татьяна Котельникова.

Напомним, текущий учебный год в Тамбовской области завершится дистанционно в период с 25 по 30 мая. Конкретная дата окончания учебного года будет зависеть от решения администрации каждой из школ.

ИСТОЧНИК KP.RU