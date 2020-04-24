Нуждающимся тамбовским школьникам выдали около 980 единиц компьютерной техники на период дистанционного обучения
На Тамбовщине около 980 единиц компьютерной техники передано школьникам региона во временное пользование на период дистанционного обучения. Это ноутбуки и планшеты, которые на данный момент не нужны образовательным организациям, но необходимы для учебы многим детям, у которых нет компьютеров дома.
- Мы составили список нуждающихся детей. В него включена одна тысяча ребят, у которых отсутствуют гаджеты. Мы ставим перед собой задачу до конца следующей недели передать школьникам во временное пользование необходимое оборудование на период организации дистанционного обучения, - сказала начальник регионального управления образования и науки области Татьяна Котельникова.
Напомним, текущий учебный год в Тамбовской области завершится дистанционно в период с 25 по 30 мая. Конкретная дата окончания учебного года будет зависеть от решения администрации каждой из школ.
ИСТОЧНИК KP.RU