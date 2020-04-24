В Моршанске мужчина похитил трактор у предпринимателя

24 Апр 2020 2020-04-24T11:00:39+03:00

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В Моршанске сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по ранее зарегистрированному факту мошенничества. Как оказалось, 38-летний мужчина под предлогом покупки обманом завладел трактором, который принадлежал местному сельхозпредприятию. Через несколько дней потерпевший предприниматель понял, что стал жертвой обмана и обратился за помощью в полицию.

- В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В ходе дальнейшего расследования полиция проверит причастность подозреваемого к совершению подобных преступных деяний, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU