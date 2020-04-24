В Тамбовской области погиб 66-летний мотоциклист

24 Апр 2020 2020-04-24T10:10:16+03:00

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Авария, в которой погиб пожилой мужчина, произошла 23 апреля в 18 часов 30 минут на улице Школьной около дома №11, в поселке имени 2-ой Пятилетки Рассказовского района. Как сообщили в региональном УГИБДД, 66-летний водитель незарегистрированного мотоцикла «Урал-М6736» с мотоколяской, без шлема, не справился с управлением и его техника опрокинулась.

- В результате аварии водитель мотоцикла получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU