2020-04-24T10:10:16+03:00
Происшествия

В Тамбовской области погиб 66-летний мотоциклист

Водитель не справился с управлением
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Пожилой мотоциклист скончался до приезда медиковПожилой мотоциклист скончался до приезда медиковФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой погиб пожилой мужчина, произошла 23 апреля в 18 часов 30 минут на улице Школьной около дома №11, в поселке имени 2-ой Пятилетки Рассказовского района. Как сообщили в региональном УГИБДД, 66-летний водитель незарегистрированного мотоцикла «Урал-М6736» с мотоколяской, без шлема, не справился с управлением и его техника опрокинулась.

- В результате аварии водитель мотоцикла получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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