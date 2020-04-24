2020-04-24T09:35:48+03:00
Общество

Тамбовчане могут узнать о мерах поддержки в период эпидемии коронавируса

На сайте правительства представили презентацию с описанием основных позиций
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Правительство России представило план преодоления экономических последствий эпидемии коронавируса. Основные меры по поддержке граждан и бизнеса объединили в единую презентацию.

На 30 слайдах прописаны меры поддержки граждан, регионов России, бизнеса, отдельных предприятий и наиболее пострадавших отраслей, в число которых входят автоперевозки, воздушный транспорт, туризм, сфера развлечений и досуга, общепит, культура и спорт, бытовые услуги и другое.

Уточняется, что экономические последствия коснулись более 5,3 млн человек, из которых 3,3 млн – в сфере малого и среднего предпринимательства.

В презентации представлены основные сведения о предлагаемых мерах поддержки, включая кредиты и гранты для бизнеса, информация об отсрочках и снижении налоговых, страховых, арендных платежей. Отдельно прописаны меры поддержки по каждой из наиболее пострадавших отраслей экономики.

- Также в документе обозначены меры поддержки для регионов, столкнувшихся с падением доходов из-за пандемии, мерами защиты от банкротства и поддержкой доходов населения, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Дополнительно 22 апреля начал свою работу call-центр Правительства РФ для информирования о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. По номеру 8 800 707 08 85 предприниматели, испытывающие сложности из-за эпидемии коронавирусной инфекции, могут задать свои вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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