2020-04-23T18:53:09+03:00
Общество

В Тамбове прокуратура разберется в ситуации с невыплатой зарплат и увольнением работников транспортного предприятия

Речь идет о конфликте на «Энергоремонт-Авто»
Ксения АЛЕШИНА
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Встреча с сотрудниками «Энергоремонт-Авто» в администрации городаВстреча с сотрудниками «Энергоремонт-Авто» в администрации городаФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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Работники тамбовского транспортного предприятия «Энергоремонт-Авто» обратились за помощью к главе города Наталье Макаревич. Дело в том, что работодатель потребовал от них написать заявления об увольнении, после того, как они попросили выплатить им зарплату. Сегодня, 23 апреля, с ними встретился первый заместитель главы администрации Дмитрий Самородин. Известно, что мэр Тамбова по фактам, изложенным работниками предприятия, направила обращение в прокуратуру Октябрьского района города Тамбова.

- Автобусы, работавшие на маршрутах №1 и №10 с 18 апреля, без оповещения администрации, на маршрут не выходили. Согласно договору между ООО «Энергоремонт-Авто» и МБУ «Пассажирские перевозки» предприятие обязано беспрекословно выполнять обязательства в рамках договора с городом на перевозку пассажиров. Однако свои обязательства предприятие не выполнило. Все средства, полученные за перевозку пассажиров, поступившие с 1 января по 22 апреля, в полном объеме перечислены на счет предприятия «Энергоремонт-Авто», которое в рамках своих обязательств должно в том числе своевременно выплатить зарплату, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

Дмитрий Самородов пообещал, что администрация окажет работникам транспортного предприятия всю необходимую помощь, а также предложил им создать рабочую группу, совместно с которой будет пошагово решаться создавшаяся проблема.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Тамбове прокуратура разберется в ситуации с невыплатой зарплат и увольнением работников транспортного предприятия
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