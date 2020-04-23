В детских садах Тамбовской области работают 94 дежурные группы

23 Апр 2020 2020-04-23T18:01:27+03:00

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В восемнадцати муниципалитетах Тамбовской области функционируют 94 дежурные группы, которые в общей сложности посещают 528 человек. Они были созданы для малышей, чьим родителям приходится работать во время режима самоизоляции.

- Наша задача на сегодня - разобщить детей, не собирать их в организованные большие детские коллективы. И многие работающие родители отнеслись к ней с пониманием: просят бабушек и дедушек посидеть с малышами, договариваются с работодателями о гибком графике. Если же такой возможности нет, то по запросу родителей мы открываем дежурные группы, - сказала Татьяна Котельникова.

Также для поддержки родителей и их детей на Тамбовщине создан YouTube-канал «Детский сад онлайн – Тамбовская область», на котором специалисты детских садов области (воспитатели, педагоги-психологи, учителя-логопеды, дефектологи, инструкторы по физической культуре, медицинские работники) дают советы мамам и папам, проводят занятия по развитию речи, вниманию, читают книги вместе с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU