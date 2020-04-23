2020-04-23T17:11:38+03:00
Общество

Тамбовские лицеи вошли сразу в несколько рейтингов лучших школ России

В него попали всего два образовательных учреждения областного центра
Ксения АЛЕШИНА
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Лицей №14Лицей №14Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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Лицей № 14 имени Заслуженного учителя РФ А.М. Кузьмина и лицей № 29 вошли сразу в несколько рейтингов лучших образовательных организаций страны, которые опубликовало агентство РАЭКС-Аналитика.

Так, оба тамбовских лицея включены в Топ-50 рейтинга лучших школ России по конкурентоспособности выпускников в сфере «Экономика и управление». Кроме того, эти же учебные заведения вошли в Топ-300 рейтинга школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, а также в Топ-20 школ ЦФО по количеству поступивших в ведущие вузы страны (без учета г. Москвы).

ИСТОЧНИК KP.RU

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