2020-04-23T15:14:10+03:00
Общество

В Тамбовской области не будут сокращать учебный год

Дистанционное обучение завершится в срок с 25 по 30 мая
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области не произойдет сокращения учебного года в школах из-за учебы в дистанционном режиме. Он закончится как обычно в период с 25 по 30 мая.

- Система образования продолжит работу в дистанционном формате, - сказала начальник регионального управления образования и науки Татьяна Котельникова. - Мы проанализировали опыт других регионов. Провели ни одну рабочую встречу с руководителями как городских, так и сельских школ. Изучили мнения педагогов и родителей. И большинство опрошенных нас поддержало. Большинство считают важным, чтобы дети в этих условиях были заняты, чтобы обучение продолжилось. Соответственно, учебный год мы закончим дистанционно в период с 25 по 30 мая. Решение по конкретной дате его завершения каждая образовательная организация примет самостоятельно.

Предполагается, что к 1 мая завершится изучение программы значительной части учебных предметов. На май останутся только те дисциплины, которые являются необходимыми для прохождения государственной итоговой аттестации, а также наиболее важные предметы, которые могут впоследствии стать предметами для профильного, углубленного изучения. Акцент будет сделан на разгрузку домашней работы, организацию дополнительного образования и внеурочной деятельности.

- Такое решение принято, чтобы максимально снизить учебную нагрузку на детей, - поясняет Татьяна Котельникова.

Что касается государственной итоговой аттестации, то в текущем учебном году выпускники девятых классов будут сдавать экзамены только по двум обязательным предметам - русскому языку и математике. Экзамены по предметам по выбору в текущем году для девятиклассников проводиться не будут.

ЕГЭ для одиннадцатиклассников пройдет в прежнем формате. Практически не изменится содержание контрольно-измерительных материалов единого государственного экзамена. Не изменится и схема участия в нем. Министерство просвещения определило дату начала ЕГЭ. Она сдвинута на 8 июня. Но возможен и перенос сроков проведения единого государственного экзамена в случае, если санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране будет меняться в худшую сторону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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