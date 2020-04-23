Аэропорт «Тамбов» получил статус федерального

23 Апр 2020 2020-04-23T14:22:39+03:00

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Аэропорт «Тамбов», расположенный в селе Донское, включили в перечень аэропортов федерального значения. Соответствующее распоряжение подписал глава Правительства Михаил Мишустин.

- Получение такого статуса предоставляет новые возможности для участия в программах развития объектов инфраструктуры воздушного транспорта, - отметили в управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области. - В частности, претендовать на получение федеральных субсидий. В настоящее время решается вопрос о реконструкции аэровокзального комплекса и взлетно-посадочной полосы, что позволит принимать суда более высокого класса и соответственно расширить географию полетов.

В настоящее время тамбовский аэропорт принимает самолеты из Краснодара и Екатеринбурга. Из-за ограничений, вызванных угрозой распространения коронавируса, временно приостановлены полеты в Санкт-Петербург. В случае снятия ограничений летом будут возобновлены полеты в Сочи и Симферополь.

ИСТОЧНИК KP.RU