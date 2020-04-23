Житель Тамбовщины пытался вывезти из магазина полную тележку с украденным алкоголем

23 Апр 2020 2020-04-23T13:40:14+03:00

Мужчина, ночью, забрался в магазин, где набрал полную тележку продуктов и попытался вывезти ее Фото: УМВД по Тамбовской области

Когда за ним погнались охранники, мужчина бросил ее и убежал

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Сотрудники полиции раскрыли кражу, совершенную в одном из сетевых магазинов, расположенном на улице 7 Ноября микрорайона Кочетовка города Мичуринска. Выяснилось, что злоумышленник ночью разбил стекла в подсобном помещении и проник внутрь. Свою добычу вор погрузил в товарную тележку и вывез на улицу. Его хотели остановить сотрудники охранной организации, но он убежал, бросив тележку с товаром.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что кражу совершил житель микрорайона Кочетовка, ранее попадавший в поле зрения полиции за совершение противоправных деяний, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище».

ИСТОЧНИК KP.RU