На Тамбовщине ветеранам начали выплачивать по 7 тысяч рублей в связи с 75-летием Великой Победы

23 Апр 2020 2020-04-23T13:00:33+03:00

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Тамбовские ветераны стали получать единовременные выплаты по 7 тысяч рублей по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На эти цели из регионального бюджета было выделено 19 миллионов рублей.

Выплаты положены ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а также лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда». Кроме того, вдовы участников войны получат по 3,5 тысячи рублей

- Единовременные выплаты осуществляются учреждениями социального обслуживания населения по месту жительства ветеранов, на основании имеющихся в распоряжении данных учреждений документов (выплатных дел). Никаких заявления подавать не надо, выплата будет предоставлена автоматически. В случае, если в распоряжении учреждений отсутствуют необходимые данные, единовременная выплата осуществляется на основании заявления гражданина в произвольной форме, которое можно подать в учреждение социального обслуживания населения по месту жительства до ноября 2020 года, - поясняют в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Напомним, что к юбилею Победы тамбовские ветераны из федеральных средств также получат выплату в размере 75 тысяч рублей, а труженики тыла - 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU