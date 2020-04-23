В Тамбовской области без вести пропал 84-летний пенсионер

23 Апр 2020 2020-04-23T12:01:52+03:00

Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

Пожилой мужчина пропал 19 марта текущего года Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

Иван Севидов ушел из дома 19 марта и до сих пор не вернулся

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В Мичуринском районе следователи разыскивают 84-летнего Севидова Ивана Павловича, который 19 марта ушел из своего дома по адресу: Тамбовская область, Петровский район, с. Шехмань, ул. Матыра, д. 2. С тех пор местонахождение пенсионера неизвестно.

Приметы: рост 160 - 165 см., на вид 80 - 85 лет, худощавого телосложения, волосы седые, имеет небольшую бороду, прихрамывает на правую ногу.

Был одет: кепка темного цвета, плащ коричневого цвета, темные брюки, галоши.

- Всех, кто обладает информацией о местонахождении Севидова, просьба обратиться по телефону 8 915 670 86 14 (дежурный по управлению), - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU