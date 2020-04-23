Мошенница продала мичуринцу несуществующие автомобильные коврики

23 Апр 2020 2020-04-23T16:14:24+03:00

Мужчина заплатил за товар, после чего продавец перестала выходить на связь

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В отдел полиции обратился 36-летний житель Мичуринского района. Мужчина рассказал полицейским, что нашел на сайте «Авито» подходящее объявление о продаже автомобильных ковриков.

Автолюбитель связался с женщиной-продавцом и договорился с ней о покупке. Злоумышленница попросила мичуринца перевести ей деньги в размере 3500 тысяч рублей, а товар она пообещала отдать вечером. После того, как средства поступили на ее счет, мошенница перестала выходить на связь. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Стражи порядка выяснили, что мошенничество совершила 42-летняя тамбовчанка. Женщину доставили в отдел полиции, где она во всем созналась. Деньги, полученные обманным путем, она успела потратить на свои нужды.

- Ранее тамбовчанка уже попадала в поле зрения правоохранителей. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU