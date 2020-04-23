Цифровые пропуска на Тамбовщине могут ввести с 10 мая

23 Апр 2020 2020-04-23T10:33:08+03:00

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В региональном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции прокомментировали информацию Минкомсвязи РФ, согласно которой в нашем регионе планируют ввести цифровые пропуска.

- Понимая важность и актуальность задачи мониторинга соблюдения населением режима изоляции, а для отдельных категорий граждан – карантина, Тамбовская область наряду с другими субъектами ЦФО подала заявку на включение в состав регионов для внедрения системы мониторинга и контроля цифровых пропусков «Стопкоронавирус», - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. – В настоящее время проводятся подготовительные работы по подключению к общефедеральной системе, решаются организационные вопросы взаимодействия. При неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации сроки внедрения системы запланированы начиная с 10 мая текущего года. Решение о внедрении системы цифровых пропусков будет принято главой региона Александром Никитиным по предложению штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU