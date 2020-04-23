2020-04-23T11:10:33+03:00
Происшествия

При столкновении двух иномарок в Тамбове пострадал 40-летний мужчина

Водитель выезжал со второстепенной дороги и врезался в «Киа Рио»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Одна из иномарок не уступила дорогуОдна из иномарок не уступила дорогуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадал 40-летний мужчина, произошла 22 апреля в 16 часов 35 минут на улице Киквидзе в районе дома №69 города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, 40-летний водитель автомобиля «Рено Логан» выезжая со второстепенной дороги на главную, совершая поворот налево, допустил столкновение с автомобилем «Киа Рио», под управлением 38-летнего мужчины.

- В результате аварии водитель автомобиля «Рено Логан» получил травмы, на автомобиле скорой помощи его доставили во вторую Тамбовскую областную клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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