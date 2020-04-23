При столкновении двух иномарок в Тамбове пострадал 40-летний мужчина
Авария, в которой пострадал 40-летний мужчина, произошла 22 апреля в 16 часов 35 минут на улице Киквидзе в районе дома №69 города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, 40-летний водитель автомобиля «Рено Логан» выезжая со второстепенной дороги на главную, совершая поворот налево, допустил столкновение с автомобилем «Киа Рио», под управлением 38-летнего мужчины.
- В результате аварии водитель автомобиля «Рено Логан» получил травмы, на автомобиле скорой помощи его доставили во вторую Тамбовскую областную клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU