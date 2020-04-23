В Тамбове продолжается работа над нацпроектами

23 Апр 2020 2020-04-23T09:29:50+03:00

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В настоящее время в Тамбове реализуются мероприятия по 6 национальным проектам

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в Тамбове будет приведен в порядок ряд магистральных дорог. Как отметил директор муниципального учреждения «Дирекция городских дорог» Юрий Зарапин, на части объектов уже приступили к работе.

-Проведена фрезеровка, уложен выравнивающий слой, нанесена временная разметка на части Рассказовского шоссе, идет фрезеровка пешеходных тротуаров на улице Карла Маркса. Также ночью приступили к фрезеровке дорожного полотна улицы Советской, на участке от ул. Красноармейской до ул. М.Горького. Кроме того, в ближайшее время приступят к работам на ул. Октябрьской, - пояснил Юрий Анатольевич. - В конечном итоге в нормативное состояние в рамках нацпрограммы будет приведено более 17 километров тамбовских дорог.

Параллельно ведутся работы по строительству подъездов к новым детским садам «Машенька» и «Медвежонок». Также в связи с экономией в рамках проведенных торгов появилась возможность привести в порядок периферийные дороги. Сейчас в списке уже 18 участков в различных частях города, которые были выявлены в том числе в рамках регулярных объездов городских территорий главой Тамбова.

Большое внимание уделяется снижению числа мест концентраций ДТП. По словам первого заместителя главы администрации города Тамбова Дмитрия Самородина, благодаря активной работе в этом направлении в прошлом году число таких аварийно-опасных участков удалось снизить практически вдвое (с 29 до 15). В 2020 году этой работе будет уделено особое внимание.

- В местах концентраций ДТП мы будем устанавливать светофорное регулирование, дополнительные знаки, пешеходные ограждения, разметку из термопластика. Все это должно снизить число аварий и, как следствие, сберечь человеческие жизни,- отметил Дмитрий Самородин.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в этом году будет благоустроено 36 дворовых территорий. Как доложил директор муниципального учреждения «Долговой центр» Олег Назаров, по 5 дворам уже проведены конкурсные процедуры, заключены контракты на работы.

- Буквально на днях подрядные организации приступят здесь к демонтажным работам. На дворовых территориях будет заменено асфальтобетонное покрытие тротуарных дорожек и проездов, заменен бордюрный камень, установлены урны и скамейки. Также одновременно в рамках программы «Народная инициатива» на ряде дворовых территорий мы установим опоры освещения,- пояснил Олег Николаевич.

Часть мероприятий, которые необходимо реализовать в рамках нацпроектов «Образование» и «Культура», запланировано перевести в онлайн-режим. В их числе консультации для родителей по вопросам и проблемам обучения, развития и воспитания детей.

ИСТОЧНИК KP.RU