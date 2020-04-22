На Тамбовщине в Сосновском доме-интернате для престарелых и инвалидов обнаружили заболевших коронавирусом

22 Апр 2020 2020-04-22T21:23:47+03:00

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Из-за регистрации случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Сосновском доме-интернате для престарелых и инвалидов, все социальные учреждения области переходят на закрытый режим работы, сюда нельзя будет попасть родственникам постояльцев, в ряде учреждений персонал также должен будет все время находиться на рабочем месте. Сменится сотрудники смогут через только через две недели. Сосновский дом-интернат сейчас полностью закрыт на карантин, а с 23 апреля на закрытый режим работы, согласно постановлению главного санитарного врача области Владимира Агафонова, перейдут другие соцучреждения региона, в том числе дом-интернат «Мишутка», социальный приют «Орешек», Тамбовский дом-интернат для ветеранов войны и труда, а также др.

Ограничение будет действовать до особого распоряжения руководителя управления Роспотребнадзора по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU