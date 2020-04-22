2020-04-22T17:00:51+03:00
Общество

Следователи просят тамбовчан помочь установить личность мужчины, который, возможно, совершил серьезное преступление

Принимаются анонимные обращения
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следователи просят тамбовчан помочь установить личность мужчины, изображенного на видеозаписи. Он может быть причастен к совершению особо тяжкого преступления на территории города Тамбова.

- Жителей, обладающих информацией об этом человеке, мы просим обратиться по телефону дежурной службы следственного управления СК России по Тамбовской области: 8-915-670-86-14, - говорят в СУ СКР по Тамбовской области. - Конфиденциальность гарантируется.

Тамбов, неизвестный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи просят тамбовчан помочь установить личность мужчины, который, возможно, совершил серьезное преступление
В селе Вячка на Тамбовщине проведут водопровод и отремонтируют местный клуб
Тамбовский пенсионер хранил у себя дома крупную партию марихуаны
В Тамбове новый руководитель комитета потребительского рынка товаров и услуг
Полицейские задержали грабителя, напавшего на тамбовчанина в подъезде многоэтажки
В Тамбовской области мужчина во время ссоры пытался задушить сожительницу
Прием заявок на ипотеку по льготной ставке 6,4% годовых с господдержкой начался в Сбербанке
При пожаре в Тамбовской области погибла 45-летняя женщина
В Тамбове «накрыли» сауну, где работали проститутки
В Красную книгу России впервые включили животных и птиц, обитающих в Тамбовской области
Тамбовчанин ограбил магазин в Покрово-Пригородном: мужчина унес кондитерские изделия
Вор оставил тамбовского пенсионера без мопеда