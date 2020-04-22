Следователи просят тамбовчан помочь установить личность мужчины, который, возможно, совершил серьезное преступление

22 Апр 2020 2020-04-22T17:00:51+03:00

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Следователи просят тамбовчан помочь установить личность мужчины, изображенного на видеозаписи. Он может быть причастен к совершению особо тяжкого преступления на территории города Тамбова.

- Жителей, обладающих информацией об этом человеке, мы просим обратиться по телефону дежурной службы следственного управления СК России по Тамбовской области: 8-915-670-86-14, - говорят в СУ СКР по Тамбовской области. - Конфиденциальность гарантируется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tambov.kp.ru/video/embed/774780" frameborder="0"></iframe> Тамбов, неизвестный.

ИСТОЧНИК KP.RU