В селе Вячка на Тамбовщине проведут водопровод и отремонтируют местный клуб

22 Апр 2020 2020-04-22T16:02:20+03:00

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В селе Вячка Кирсановского района в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» проведут водопровод. Таким образом, чистой водой будут обеспечены 483 человека.

Всего по территории села планируется проложить 4,7 километра водопроводных труб. Строительные работы, а именно: разрытие траншей, укладка полиэтиленовых труб, установка железобетонных водопроводных колодцев, собираются завершить к лету текущего года.

Кроме того, в Вячке капитально отремонтируют сельский клуб. Там заменят полы и электропроводку, а также приведут в порядок фасад и внутренние помещения. Также за счет внебюджетных источников к зданию проложат подъездную дорогу.

Строительные работы – разрытие траншей, укладку полиэтиленовых труб, установку железобетонных водопроводных колодцев - планируется завершить летом этого годаФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

- Работы в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Тамбовской области» на территории Тамбовщины продолжаются и в непростых условиях эпидемиологической ситуации. Они направлены на создание благоприятных условий проживания граждан в сельской местности. Все рабочие, занятые в реализации государственной программы на территории Тамбовщины, соблюдают правила санитарной безопасности и обеспечены масками и антисептиками, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU