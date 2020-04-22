В Тамбове новый руководитель комитета потребительского рынка товаров и услуг

22 Апр 2020 2020-04-22T14:12:14+03:00

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22 апреля по распоряжению главы города Тамбова Наталии Макаревич на должность председателя комитета по развитию потребительского рынка товаров и услуг администрации города назначили Татьяну Долгих.

Согласно документу, на посту председателя комитета Татьяна Владимировна будет работать до принятия решения о назначении на данную должность победителя соответствующего конкурса.

Известно, что Татьяна Долгих имеет два высших образования. В 1999 году закончила ТИХМ (ТГТУ) по специальности «Юриспруденция». В течение 10 лет работала в УВД Октябрьского района города Тамбова. Затем занимала должности главного специалиста управления по связям с общественностью, помощника главы администрации города Тамбова. Более 10 лет возглавляла отдел по защите прав потребителей контрольного комитета администрации города Тамбова.

Ранее должность председателя комитета потребительского рынка занимала Ирина Лукьянова, а до этого – Оксана Ларкина, которая стала обвиняемой в уголовном деле о взяточничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU