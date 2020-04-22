Житель Тамбовщины при задержании ударил полицейского в глаз
В Кирсановском районе 39-летний местный житель обвиняется в применении насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
Инцидент произошел вечером, 7 марта этого года. Во время задержания мужчины, находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, за совершение административного правонарушения, он ударил одного из стражей порядка головой в область правого глаза.
- В настоящее время по делу ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU