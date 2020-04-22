Житель Тамбовщины при задержании ударил полицейского в глаз

22 Апр 2020 2020-04-22T18:13:00+03:00

Мужчина был пьян и не хотел подчиняться стражу порядка

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В Кирсановском районе 39-летний местный житель обвиняется в применении насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Инцидент произошел вечером, 7 марта этого года. Во время задержания мужчины, находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, за совершение административного правонарушения, он ударил одного из стражей порядка головой в область правого глаза.

- В настоящее время по делу ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU