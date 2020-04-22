Полицейские задержали грабителя, напавшего на тамбовчанина в подъезде многоэтажки

22 Апр 2020 2020-04-22T13:29:10+03:00

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В Тамбове сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении грабежа. Напомним, в начале апреля этого года в дежурную часть отдела полиции №1 обратился потерпевший. Тамбовчанин рассказал, что накануне вечером он возвращался от приятеля. В подъезде многоэтажного дома на него напал неизвестный мужчина и отобрал у него мобильник.

Задержать злоумышленника «по горячим следам» не получилось. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность грабителя. Им оказался 29-летний мужчина, проживающий на улице Кронштадтской. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности и состоял на учете в полиции. Молодого человека доставили в отдел полиции, где он признал свою вину.

- Следственными отделом ОП №1 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 161 УК РФ «Грабеж». Похищенный мобильник вернули потерпевшему, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU