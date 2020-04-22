При пожаре в Тамбовской области погибла 45-летняя женщина
Причиной ЧП могла стать неисправная электропроводка
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Вечером 21 апреля загорелся частный дом, расположенный в селе Калугино Инжавинского района. После того, как строение потушили, выяснилось, что в огне погибла 45-летняя хозяйка дома. По предварительным данным причиной ЧП могло стать короткое замыкание электропроводки.
- По данному факту в Уваровском МСО СУ СК России по Тамбовской области проводится процессуальная проверка, - сообщили в СУ СКР по региону.
ИСТОЧНИК KP.RU