2020-04-22T12:12:55+03:00
Происшествия

При пожаре в Тамбовской области погибла 45-летняя женщина

Причиной ЧП могла стать неисправная электропроводка
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Вечером 21 апреля загорелся частный дом, расположенный в селе Калугино Инжавинского района. После того, как строение потушили, выяснилось, что в огне погибла 45-летняя хозяйка дома. По предварительным данным причиной ЧП могло стать короткое замыкание электропроводки.

- По данному факту в Уваровском МСО СУ СК России по Тамбовской области проводится процессуальная проверка, - сообщили в СУ СКР по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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