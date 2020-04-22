2020-04-22T15:04:42+03:00
Происшествия

Тамбовский пенсионер хранил у себя дома крупную партию марихуаны

Мужчина выращивал наркотик на своем приусадебном участке
Ксения АЛЕШИНА
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Сотрудники отдела полиции поселка Сатинка получили информацию о том, что 64 - летний житель села Пановы Кусты занимается заготовкой наркосодержащего растения. Во время проверки эти сведения подтвердились.

Дома у пенсионера было обнаружено 200 гр. марихуаны, что является крупным размером. По словам мужчины, наркосодержащее растение он собрал самостоятельно еще в прошлом году на своем приусадебном участке, затем переработал и употреблял.

- В отношении задержанного, который подозревается в незаконном обороте наркотиков, проводится проверка, решается вопрос об его привлечении к ответственности, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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