Тамбовский пенсионер хранил у себя дома крупную партию марихуаны
Сотрудники отдела полиции поселка Сатинка получили информацию о том, что 64 - летний житель села Пановы Кусты занимается заготовкой наркосодержащего растения. Во время проверки эти сведения подтвердились.
Дома у пенсионера было обнаружено 200 гр. марихуаны, что является крупным размером. По словам мужчины, наркосодержащее растение он собрал самостоятельно еще в прошлом году на своем приусадебном участке, затем переработал и употреблял.
- В отношении задержанного, который подозревается в незаконном обороте наркотиков, проводится проверка, решается вопрос об его привлечении к ответственности, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU