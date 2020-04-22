В Тамбовской области мужчина во время ссоры пытался задушить сожительницу

22 Апр 2020 2020-04-22T12:52:34+03:00

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В селе Сабуро-Покровское 37-летний местный житель во время конфликта с 32-летней гражданской женой схватил ее за горло и попытался задушить. Позже ссора поутихла и мужчина успокоился. В страхе за то, что такое поведение сожителя может повториться, женщина решила обратиться за помощью в полицию.

- Мужчину доставили в отдел полиции. В отношении него ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU