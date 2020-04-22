В Тамбове «накрыли» сауну, где работали проститутки

22 Апр 2020 2020-04-22T11:34:36+03:00

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Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Тамбовской области провели рейды, чтобы выявить и пресечь работу подпольных точек по оказанию платных интимных услуг на территории областного центра. По полученной оперативной информации, одно из таких заведений находилось на улице Кавалерийской.

Данные подтвердились, в сауне полицейские обнаружили трех представительниц древнейшей профессии и 43-летнюю женщину-администратора, которая являлась организатором незаконного «бизнеса». Девушек доставили в отдел внутренних дел, где проверки в отношении каждой из них был составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией», за что предусмотрен штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

- В отношении администратора сауны в следственном управлении УМВД России по городу Тамбову возбудили уголовное дело по ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией», сообщает пресс-служба УМВД России по тамбовской области. - В настоящее время расследование уголовного дело окончено и с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу и принятия окончательного решения.

ИСТОЧНИК KP.RU