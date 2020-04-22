2020-04-22T10:51:32+03:00
Общество

В Красную книгу России впервые включили животных и птиц, обитающих в Тамбовской области

Это Большой подорлик, Кобчик, Большой кроншнеп и Крапчатый суслик
Ксения АЛЕШИНА
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Министерство природных ресурсов и экологии России утвердило дополненный перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ. В список попали 29 новых видов птиц и 14 млекопитающих, в том числе обитающих на территории Тамбовщины.

Впервые обитающие в Тамбовской области животные и птицы включены в федеральную Красную книгу: Большой подорлик - Aquila clanga, Кобчик – Falco vespertinus, Большой кроншнеп - Numenius arquata, Крапчатый суслик – Spermophilus suslicus.

- Все эти виды уже находились под охраной в регионе и были включены в Красную книгу Тамбовской области (Раздел «Животные»), изданную в 2012 году. Всего данное издание содержит информацию о 295 редких и находящихся под угрозой исчезновения видах животных, - сообщили в пресс-службе Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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