Тамбовчанин ограбил магазин в Покрово-Пригородном: мужчина унес кондитерские изделия

22 Апр 2020 2020-04-22T10:10:36+03:00

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Полицейские раскрыли преступление, которое произошло 20 марта в селе Покрово-Пригородное на улице Дорожной. В местный супермаркет зашел неизвестный молодой человек, схватил кондитерские изделия различных наименований и скрылся бегством. Все это происходило на глазах персонала, который не успел остановить преступника. О грабеже сотрудники магазина сообщили в полицию.

Прибывшие на место полицейские опросили сотрудников магазина и изъяли запись с видеокамеры, на которую попал грабитель. По подозрению в совершении преступления задержали 19-летнего жителя областного центра.

- Молодой человек пояснил, что употребил похищенную продукцию, теперь ему придется возместить материальный ущерб, причиненный магазину, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В отношении него возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU