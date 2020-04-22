Тамбовчанин ограбил магазин в Покрово-Пригородном: мужчина унес кондитерские изделия
Полицейские раскрыли преступление, которое произошло 20 марта в селе Покрово-Пригородное на улице Дорожной. В местный супермаркет зашел неизвестный молодой человек, схватил кондитерские изделия различных наименований и скрылся бегством. Все это происходило на глазах персонала, который не успел остановить преступника. О грабеже сотрудники магазина сообщили в полицию.
Прибывшие на место полицейские опросили сотрудников магазина и изъяли запись с видеокамеры, на которую попал грабитель. По подозрению в совершении преступления задержали 19-летнего жителя областного центра.
- Молодой человек пояснил, что употребил похищенную продукцию, теперь ему придется возместить материальный ущерб, причиненный магазину, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В отношении него возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU