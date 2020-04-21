Тамбовчане смогут получать только экстренную медицинскую помощь

21 Апр 2020 2020-04-21T22:06:23+03:00

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21 апреля главный санитарный врач Тамбовской области Владимир Агафонов подписал постановление, которое касается организации медицинской помощи жителям региона. Согласно документу, медикам следует приостановить плановую госпитализацию пациентов, за исключением случаев, когда она требуется для сохранения их жизни и здоровья, а также если человек имеет социально-значимое заболевание или представляет опасность для окружающих.

Тамбовчане не могут в плановом порядке посещать поликлиники, за исключением случаев, когда это опять же угрожает их жизни или может нанести серьезный вред здоровью. За редким исключением откладываются профосмотры, диспансеризация, вакцинация взрослых, восстановительное лечение и посещение оздоровительных санаториев. Также для жителей области, родные которых находятся в больнице, вход в лечебные учреждения будет закрыт. Под запретом оказались медицинские услуги по направлению «косметология», речь идет о мануальной терапии, лечебной физкультуре, массаже, физиотерапии, рефлексотерапии и пластической хирургии. Стоматологическую помощь можно будет получить только в экстренных случаях.

Ознакомиться с полным текстом постановления можно по ссылке: http://68.rospotrebnadzor.ru/content/get_file.php?id=22519&doc_id=51551

ИСТОЧНИК KP.RU