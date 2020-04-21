В Воронежской области стартовала акция #ПомогиУчитьсяДома

21 Апр 2020 2020-04-21T17:45:26+03:00

Ко всероссийскому проекту присоединились региональные парламентарии, которые помогают семьям, не имеющим возможности купить технику или подключиться к интернету для дистанционного обучения ребенка, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владими

Изменить размер текста: A A

Проект запустили Агентство стратегических инициатив совместно со Всероссийской политической партией «Единая Россия» и Министерством просвещения Российской Федерации. Акция призвана помочь детям в условиях пандемии коронавируса получить доступ к полноценному дистанционному образованию. При этом присоединиться к проекту и помочь может каждый – в рамках акции разработаны различные меры поддержки учеников и родителей, школ и учителей.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU