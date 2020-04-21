Тамбовчане продолжают делать зарядки в домашних условиях вместе с известными спортсменами и тренерами региона

21 Апр 2020 2020-04-21T18:05:08+03:00

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Тамбовчанам предлагают присоединиться к онлайн-зарядкам, которые проводят известные местные спортсмены и тренеры. Напомним, управление по физической культуре и спорту области выступило организатором проекта "Тренируйя с чемпионом!". Ежедневно в официальных группах ведомства в сети «Фейсбук» и «Вконтакте» размещаются видео с комплексом упражнений, рассчитанных на обычных горожан.

- Всем нам в сложившейся ситуации не хватает привычной физической активности, что пагубно отражается на нашем здоровье. Предлагаем присоединиться к акции и тренироваться дома, как самостоятельно, так и участвуя в зарядках. У каждого из нас появляется возможность позаниматься вместе с нашими чемпионами, приобщиться к различным видам спорта. Лично я ежедневно занимаюсь дома и поддерживаю свою физическую форму, к чему призываю всех жителей Тамбовской области, - сказал начальник управления по физической культуре и спорту области Михаил Белоусов.

Так, на ближайшей неделе зарядки проведут проведут тренеры по футболу, легкой атлетике, дзюдо, члены сборной области по тхэквондо и греко-римской борьбе.

ИСТОЧНИК KP.RU