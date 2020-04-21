2020-04-21T18:05:08+03:00
Спорт

Тамбовчане продолжают делать зарядки в домашних условиях вместе с известными спортсменами и тренерами региона

Ежедневно в соцсетях регионального управления по физической культуре и спорту выкладывают видео с упражнениями
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
На ближайшей неделе зарядки проведут тренеры по футболу, легкой атлетике, дзюдо, члены сборной области по тхэквондо и греко-римской борьбе.На ближайшей неделе зарядки проведут тренеры по футболу, легкой атлетике, дзюдо, члены сборной области по тхэквондо и греко-римской борьбе.Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

Тамбовчанам предлагают присоединиться к онлайн-зарядкам, которые проводят известные местные спортсмены и тренеры. Напомним, управление по физической культуре и спорту области выступило организатором проекта "Тренируйя с чемпионом!". Ежедневно в официальных группах ведомства в сети «Фейсбук» и «Вконтакте» размещаются видео с комплексом упражнений, рассчитанных на обычных горожан.

- Всем нам в сложившейся ситуации не хватает привычной физической активности, что пагубно отражается на нашем здоровье. Предлагаем присоединиться к акции и тренироваться дома, как самостоятельно, так и участвуя в зарядках. У каждого из нас появляется возможность позаниматься вместе с нашими чемпионами, приобщиться к различным видам спорта. Лично я ежедневно занимаюсь дома и поддерживаю свою физическую форму, к чему призываю всех жителей Тамбовской области, - сказал начальник управления по физической культуре и спорту области Михаил Белоусов.

Так, на ближайшей неделе зарядки проведут проведут тренеры по футболу, легкой атлетике, дзюдо, члены сборной области по тхэквондо и греко-римской борьбе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчане смогут получать только экстренную медицинскую помощь
Тамбовчане продолжают делать зарядки в домашних условиях вместе с известными спортсменами и тренерами региона
В Воронежской области стартовала акция #ПомогиУчитьсяДома
Тамбовщина получит еще 153 млн рублей на борьбу с коронавирусом
Для тамбовских медиков приобретут 20 тысяч защитных костюмов, масок и респираторов
В Тамбовской области из-за коронавируса вводят режим экономии
В подъездах тамбовских многоэтажек провели более четырех тысяч санитарных уборок
Тамбовчанин пытался «отбить» у полицейских отца, угрожая им топором: стражам порядка пришлось стрелять в воздух
В Тамбовской области двое друзей украли 800 кг металла с территории сельхозпредприятия
Работникам тамбовского предприятия задолжали 3 млн рублей зарплаты
Воронежская областная Дума планирует в ближайшее время принять блок законов, направленных на стабилизацию сферы МСП
Субботник «Зеленая весна» в Тамбовской области перенесли из-за коронавируса
17-летний тамбовчанин попал под колеса автобуса
Сбербанк вместе со всей страной готовится к празднованию 75-летия Великой Победы
В Тамбове завершили расследование уголовного дела экс-руководителя комитета потребительского рынка мэрии Оксаны Ларкиной
На тамбовской трассе «Нива» протаранила «Газель»
Полицейские устроили погоню за пьяным водителем, который пытался от них скрыться
Тамбовчан обязали носить маски в автобусах и общественных местах
В Сосновском районе Тамбовщины на карантин закрыли дом-интернат для престарелых и инвалидов
Тамбовские финансовые организации будут обслуживать клиентов по паспортам с истекшим сроком действия