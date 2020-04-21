Тамбовщина получит еще 153 млн рублей на борьбу с коронавирусом

21 Апр 2020 2020-04-21T17:03:11+03:00

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Правительство РФ выделило российским регионам на борьбу с коронавирусом дополнительные 32,4 миллиарда рублей. Тамбовская область из этих денег получила 153,4 миллиона рублей.

- Средства будут направлены на оснащение дополнительно создаваемого коечного фонда в медицинских учреждениях, проведение работ по обеспечению системой централизованного снабжения кислородом заболевших коронавирусной инфекцией, закупку средств индивидуальной защиты для медицинских работников, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Напомним, ранее Тамбовщине уже выделяли 249 миллионов рублей на лечение больных с коронавирусной инфекцией. Средства направили на создание Центра для лечения пневмоний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, а также перепрофилирование хирургического корпусв в Рассказовской ЦРБ на 70 коек. Планируется, что еще 99 коек развернут на базе Тамбовской ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU