В Тамбовской области из-за коронавируса вводят режим экономии

21 Апр 2020 2020-04-21T15:14:18+03:00

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В условиях распространения коронавируса, в Тамбовской области вводят режим экономии бюджетных средств. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Никитин. Как следует из документа, в области введут мораторий на дополнительные расходы, не предусмотренные бюджетами текущего и двух последующих годов. Исключение составляют лишь возможные затраты на борьбу с инфекцией и реализацию нацпроектов.

В области подготовят предложения по сокращению бюджетных трат, которые сочтут не первоочередными в сложившейся ситуации, не исключается, что в связи с этим сократятся объемы реализации региональных проектов.

Кроме того, постановление предусматривает мониторинг зарплат госслужащих и работников областных учреждений, их доходы могут измениться. Реорганизация ждет бюджетные и автономные учреждения, их собираются переименовать в казенные учреждения. Также губернатор поручил снизить пробег чиновничьих авто и вообще ограничить поездки госслужащих в выходные и праздничные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU