В подъездах тамбовских многоэтажек провели более четырех тысяч санитарных уборок
С начала апреля в областном центре в связи с распространением коронавирусной инфекцией в тамбовских многоэтажках прошло более четырех тысяч уборок. Работы проводятся 40 управляющими компаниями. Специалисты обрабатывают специальными дезинфицирующими средствами перила, лестничные площадки, подоконники и лифты.
Обработка подъездов проводится в соответствии с графиком, который заранее доводится до сведения жильцов и направляется в Единую городскую центральную диспетчерскую службу. Узнать график своего дома тамбовчане могут в своей управляющей компании.
- По поручению главы областного центра санитарную обработку спецсредствами также проводят в общественном транспорте. Кроме того, ведется промывка улиц и подъездных путей к медучреждениям, обработка дезинфицирующими средствами мусорных площадок, остановок общественного транспорта, - сообщает информационное управление администрации Тамбова.
ИСТОЧНИК KP.RU