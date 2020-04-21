В подъездах тамбовских многоэтажек провели более четырех тысяч санитарных уборок

21 Апр 2020 2020-04-21T14:31:16+03:00

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С начала апреля в областном центре в связи с распространением коронавирусной инфекцией в тамбовских многоэтажках прошло более четырех тысяч уборок. Работы проводятся 40 управляющими компаниями. Специалисты обрабатывают специальными дезинфицирующими средствами перила, лестничные площадки, подоконники и лифты.

Обработка подъездов проводится в соответствии с графиком, который заранее доводится до сведения жильцов и направляется в Единую городскую центральную диспетчерскую службу. Узнать график своего дома тамбовчане могут в своей управляющей компании.

- По поручению главы областного центра санитарную обработку спецсредствами также проводят в общественном транспорте. Кроме того, ведется промывка улиц и подъездных путей к медучреждениям, обработка дезинфицирующими средствами мусорных площадок, остановок общественного транспорта, - сообщает информационное управление администрации Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU