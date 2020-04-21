2020-04-21T13:50:36+03:00
Происшествия

Тамбовчанин пытался «отбить» у полицейских отца, угрожая им топором: стражам порядка пришлось стрелять в воздух

В отношении 31-летнего мужчины возбудили уголовное дело
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Рассказовском МСО СУ СКР по региону возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя. Он подозревается в преступлении по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, вечером 19 апреля этого года в одном из сел Рассказовского района сотрудники ОГИБДД МОМВД России «Рассказовский» остановили автомобиль без госзнаков, водитель которого имел явные признаки алкогольного опьянения. Во время оформления административного материала к патрульному автомобилю подошёл находившийся в нетрезвом состоянии сын правонарушителя и, размахивая топором, стал угрожать полицейскому. Чтобы утихомирить дебошира сотруднику ГИБДД пришлось применить табельное оружие и выстрелить в воздух.

- В настоящее время по делу ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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