Для тамбовских медиков приобретут 20 тысяч защитных костюмов, масок и респираторов

21 Апр 2020 2020-04-21T15:59:01+03:00

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Для врачей и персонала тамбовских больниц, где проходят лечение больные с коронавирусной инфекцией, приобретут 20 тысяч защитных костюмов, медицинских масок и респираторов.

- Для лечения больных с коронавирусной инфекцией задействовано 10 стационарных и 30 поликлинических подразделений медицинских организаций, - сообщает управление здравоохранения Тамбовской области. - В каждом из них проходят постоянные проверки по вопросам организации медицинской помощи. Мы мониторим наличие средств индивидуальной защиты и обеспечение выполнения санитарно-эпидемиологических правил.

В настоящее время в медицинских организациях региона в наличии более 8,7 тысячи защитных костюмов, свыше 8,5 тысячи респираторов и двухнедельный запас масок. Лечебные учреждения обеспечены лекарствами для лечения больных с коронавирусной инфекцией на три месяца.

Несмотря на то, что на медицинском рынке сегодня образовался дефицит одноразовых средств индивидуальной защиты, чиновники уверяют, что тамбовские медики не останутся без необходимых защитных костюмов и респираторов. Заявки на их поставки сейчас оформляются и будут направлены в федеральные ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU