Воронежская областная Дума планирует в ближайшее время принять блок законов, направленных на стабилизацию сферы МСП
В регионе внедряться адресная поддержка для видов деятельности, оказавшихся в зоне риска из-за падения выручки, вызванной ограничительными мерами, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Состоялось третье заседание Совета по устойчивому развитию экономики региона, созданного при региональном парламенте в рамках стабилизационного пакета мер в период пандемии коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU